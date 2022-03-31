إعداد القادة ينظم ندوة القوى الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب بجامعة الفيوم

استكمالا لدور معهد إعداد القادة لكونه منبرا تنويريا تدريبيا، وفي إطار خطة المعهد الاستراتيجية في تأهيل الكوادر الشبابية بالجامعات والمعاهد المصرية، نظم المعهد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفي الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، ندوة بعنوان دور القوى الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب، بالتعاون مع جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة صاحب السعادة الداعية الشيخ أسامة قابيل إمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وبحضور الدكتور أحمد حسنى وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم ورائد أسرة من اجل مصر المركزية، دكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة بجامعة الفيوم والمنسق العام للندوة.

همام: تأهيل الكوادر الشبابية بالوعي الحقيقي بكل قضايا الوطن

ومن جانبه نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وخلال كلمته أكد مدير معهد إعداد القادة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب لذا يسعى المعهد لتأهيل الكوادر الشبابية بالوعي الحقيقي بكافة قضايا الوطن من خلال العديد من المحاضرات والندوات والعديد من البرامج التدريبية التي تساعد في محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، والتي تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري والمساهمة في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر، لذا يأتي دور معهد إعداد القادة في تنوير وتبصير شباب الجامعات والمعاهد المصرية بالدين الحنيف الوسطى، مؤكدا أن القوة الناعمة لها تأثير في مواجهة التطرف والإرهاب، حيث ان القوة الناعمة هي القدرة على التأثير في الآخرين، كما تم إعلان الخطة التنفيذية للفعاليات المختلفة لمعهد إعداد القادة خلال شهر رمضان المبارك وأيضا في الفترة المقبلة.

وانطلقت فعاليات الندوة وفي بدايتها أثنى الداعية أسامة قابيل على دور معهد أعداد القادة في تشكيل الشخصية وأنه فخور انه نموذج من خريجي المعهد، حيث أكد صاحب السعادة على أن هناك خمسة أمور تؤدى للنجاح في رحلة الحياة وهي، «علمك - عملك - قلبك - بصمتك - أخلاقك»، ولابد من تحقيق العلم مع العمل لذا حث الطلاب على انتهاز حلول شهر رمضان الكريم بتجديد التوبة إلى الله، وصلاح القلب مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وقوله أيضا: «إن الله لاينظر الى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

قابيل: الطالب قائد في مكانه وقائد لأهدافه وطموحاته

كما أكد ضرورة التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بهدف بناء قائد وقائدة نافعين لبلادهم قادرين على تحمل المسئولية، موضحا صاحب السعادة على أهمية رسالة الوعي، مؤكدا أن كل النماذج الناجحة تأخذ من رسالة الرسول بأهمية الفكر والعلم، حيث إن أول رسالة نزلت على الرسول كانت أقرأ واليوم نجتمع جميعا لقراءة تفاصيل حياتنا، حيث إن الطالب قائد في مكانه وقائد لأهدافه وطموحاته، موضحا أن أول كنز من كنوز الحياة هي تعلم الدروس والعبر من محطات الحياة.

وأضاف خلال الندوة ان القوة الناعمة أداة تهدف إلى تصحيح أفكار لدى الفئات المتطرفة، وتستخدم قوة الإقناع والجذب لتغيير السلوك بدلاً من القوة المفرطة، ونستخدم القوة الناعمة لمناهضة التطرف الفكري، مؤكدا على ضرورة حسن المعاملة مع الآخر، وقد أوضح تأثير الكلمة الطيبة في النفوس وحث على مقابلة السيئة بالحسنة، وهذا يؤدي إلى الاستقرار والأمن، مفيدا أن الإسلام نُشر بين الناس بحسن الخلق والمعاملة والموعظة الحسنة، وأشار إلي أهمية التسامح وصفاء القلب، كما حث على الإيجابية في المجتمع وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإعادة نشرها.