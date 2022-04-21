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عاجل.. الرئيس يعقد اجتماعا موسعا مع صحفيين وإعلاميين بعد جولة توشكى

كتب:

محمد أبو عمرة
06:18 م | الخميس 21 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم، لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلامين، عقب الجولة التفقدية التي أجراها لمنطقة توشكى فجر اليوم.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا استمع فيه الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام، في إطار عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات.

تحديات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

وشملت المحاور أيضًا التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والحفاظ على الهوية الوطنية، وكيفية التناول ال‘علامى والدرامي في هذا الإطار.

كما تطرق الحوار كذلك إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة، وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، واستراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.