«معلومات الوزراء» يرصد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في «اتجاهات العالم»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة «اتجاهات العالم»، بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تضمّن القسم الأول من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في أسبوعها الرابع، بعد أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ نحو 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا، منذ بدء الصراع في 24 فبراير الماضي.

السعودية تقترب من التعامل بـ«اليوان»

وتطرق القسم الثاني من العدد إلى التحركات الدولية على هامش الأزمة، خاصة بعد أن أعلنت السعودية قرب قبولها التعامل بـ«اليوان» الصيني مقابل صادراتها النفطية إلى الصين، وشراء الهند 3 ملايين برميل من النفط الخام من شركة «روسنفت أوبل» الروسية، رغم دعوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم شراء النفط الروسي.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عالميا

واستعرض القسم الثالث من العدد، التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يتوقع بعض المحللين أن تؤثر الأزمة بقوة على الاقتصاد العالمي، الذي لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا، وسط مخاوف من أن تؤدي تلك الأحداث إلى تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدته بعض البلدان في نهاية العام الماضي.

معدل النمو العالمي

ووفقًا لتوقعات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، يتوقع تراجع معدل النمو العالمي خلال عام 2022، ليتراوح من 3% إلى 3.6% مقارنة بالتقديرات السائدة لمعدل النمو العالمي قبل الأزمة الروسية الأوكرانية البالغة 4.1%.

وتناول القسم الرابع من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، من واقع تحليلات الصحف ومراكز الفكر العالمية، والتي أكدت أنّه لا يمكن التنبؤ بنتائج الحرب حتى الآن، رغم ما تحمله من سيناريوهات فوضوية، مشيرًا إلى أنّه رغم حجم الخسائر الناتجة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإنّ الولايات المتحدة استطاعت الخروج بمكاسب وضعتها على رأس النظام الدولي، الذي يتعرض حاليًا لموجة من التوترات السياسية والاقتصادية، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.