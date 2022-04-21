عمارة: الصلاة في جوف الليل من أفضل العبادات بخاصة في العشر الأواخر

قالت الدكتورة نادية عمارة، المتخصصة في الدراسات الإسلامية، إن الصلاة في جوف الليل من أفضل العبادات لأن فيها الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء، لذا فقد قال الحسن البصري رحمه الله «لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل»، وأكمل «ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره سبحانه وتعالي».

عمارة: الاستعداد للعشر الأواخر بمناجاة الإله وأعمال الخير

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها لبرنامجها قلوب عامرة، والمذاع على فضائية «ON»، أن شغل الوقت بمناجاة الإله الكريم والانغماس في هذا الحال العظيم وقصد التوصل بالله الواحد الأحد يقودنا إلى قيام رمضان والاستعداد للعشر الأواخر فيه، «ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

وأوضحت مقدمه برنامج قلوب عامرة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان له استعدادات حيال الأيام العشر من رمضان، والتي بها ليلة القدر كما هو وارد في الصحيحين فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: «كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مأزره وأحيا ليله وأيقظ أهله».

واستطردت: «السيدة عائشة وصفت لينا حال النبي لنتأسي بحضرته، حيث إن إحياء الليل يعني استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها من العبادات وليس غيرها، يجب علينا أن نفوز مع الفائزين ونربح مع الرابحين».