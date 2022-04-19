نادية عمارة تشرح أسس التوكل في الإسلام

قالت الداعية الإسلامية نادية عمارة، إن التوكل في اللغة العربية هو الاعتماد على الغربية وإظهار باب العجز عن أداء الحاجة، والله المتكفل بكل عباده، مبينة أن الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن يعتمد على رب الأسباب لأنه هو الوحيد المعطي والمانع وهذا هو الفرق بين التوكل والتواكل.

التوكل خلق إيماني عظيم

وأوضحت عمارة خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن الأخذ بالأسباب من التوكل وهو خلق إيماني عظيم وطالب به عباده في القرآن الكريم في آيات عدة لأن الله هو الوكيل، لافتة إلى أن النبي محمد كان يفوض دائما أمره لله ويأخذ بالأسباب أيضا ولكن يعرف أن مسبب الأسباب هو مجري الأمور وليس الأسباب.

حقيقة التوكل في الإسلام

وأشارت الداعية الإسلامية، إلى أن التوكل في الإسلام نشاط وحركة وليس مجرد الدعاء فقط للوصول إلى أمر ما، موضحة أن القعود وعدم الأخذ بالأسباب يسمى اتكال وتواكل وهذا لا يقوم به الشخص المؤمن، موضحة أن هناك أثرا يقول لا بد من أخذ الأسباب وكأنها كل شيء ولكن التوكل على الله وكأن الأسباب لا توجد، مشيرة إلى أن هناك قصة شهيرة عندما قال النبي لأعرابي كان أعقل الناقة وتوكل ولا تتركها وتعتبر هذا توكل.

ضرب النبي مثال في التوكل

وأكدت الداعية الإسلامية، أن النبي ضرب مثلا عظيما في التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب عندما قام بأخذ أسباب النجاح كلها في الهجرة واختار رفيقه في الرحلة الصحابي أبو بكر الصديق، وأعد الطعام والدابة التي سيركبها وكذلك دليل الطريق ليوضح أن التوكل هو الأخذ بكل الأسباب والإيمان بقدرة الله على تنفيذ كل شيء لأن السبب ليس الفاعل ولكن الله.