نادية عمارة توضح أسباب الخلافات الزوجية وكيفية التغلب عليها

قالت الداعية الإسلامية نادية عمارة، إن الله أمر في القرآن الكريم بعدم بخس الناس أشياءها، ودفع الثمن الذي يستحقه البيع، موضحة أن الإنصاف خلق نادر عزيز وضائع لدى كثير من الأشخاص، وأن أغلب الخلافات التي تحدث بين الرجل وزوجته والجيران والإخوة وأهل الصناعات والوظائف سببها غياب خلق الإنصاف الذي أكد الشرع عليه، وطالب بضرورة القيام به.

ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه

وأوضحت عمارة خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، يجب أن يعطي الإنسان كل حق حقه لأن الله شرع الحقوق بشكل سهل لإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم الإنصاف سبب الإفراط أو التفريط، مؤكدة أن الفضيلة هي الوسط بين الأمرين، مشيرة إلى أن النفس تمل من الشدة وتتهاوى مع الإفراط لذا يجب التوسط بين الأمرين.

واقعة أبو الدرداء والحقوق المختلفة

وأشارت الداعية الإسلامي، إلى أن سلمان زار أبو الدرادء وجد زوجته أبو الدرداء ترتدي لبس البيت فقط ولا ترتدي غيره، فسألها عن سر ذلك فأشارت إلى أن أخيه لا يلتفت إليه ويركز على العبادات فقط، وبعدها طالب سلمان أخيه بالنوم بدلا من قيام الليل، وطالبه بالاستيقاظ لصلاة الفجر فقط لأن أبو الدرداء لم يعط أهل بيته حقهم، وقال له إن لأهله عليه حق، ولنفسه عليه حق، والله عليه حق، وأقر النبي محمد بحديث سلمان حتى لا يطغى حق على حق.

صور الإنصاف في الحياة الزوجية

وأوضحت الداعية الإسلامي، أن من صور الإنصاف في حق الأهل هو الحقوق المتبادل بين الزوج والزوجة فلا يجوز أن يقصر أحدهما في حق الآخر، مضيفة أنه لما الزوج يغضب المفروض ينصف الزوج وينظر لحسانتها، لأن النبي قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكره زوج زوجته.