زيزي عادل بصحبة مصطفى حسني بعد اعتزالها الفن: استفدت منه كتير «صورة»

حرصت الفنانة المُعتزلة زيزي عادل، على زيارة الداعية مصطفى حسني، داخل مكتبه، وذلك بعد أيامٍ قليلة من اعتزالها مجال الغناء، وتصدرها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى حسني إنسان خلوق ومحترم وتشرفت بمعرفته

ونشرت زيزي عادل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعها بالداعية مصطفى حسني، معلقة عليها بقولها: «شكرًا على حسن الضيافة واللقاء.. استفدت منه كتير.. إنسان خلوق ومحترم وتشرفت بمعرفتك».

زيزي عادل داعية: «يارب أموت ويكون ربنا راض عني»

وكانت الفنانة زيزي عادل، قبل لقاءها بالداعية مصطفى حسني، قد فاجئت جمهورها، بعدما نشرت مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تُعلن فيها اعتزالها الغناء بشكلٍ نهائي، حيث ترى أن الفن حرام شرعًا.

وقالت زيزي عادل، خلال مقطع الفيديو، إنها قررت منذ فترة الابتعاد عن الشهرة والأضواء، رغم أن الفن هو مصدر دخلها الوحيد، ولكن لديها يقين بأن الله سيرزقها، مع إشارتها إلى أن القرآن أمرها بالالتزام، وتتمنى أن ينعم الله عليها بنعمة ارتداء الحجاب.

ودعت زيزي عادل، أن تموت وأن يكون الله راضيًا عنها، وأنها راضية تمامًا عن هذه الخطوة التي اتخذتها بالابتعاد عن الغناء والفن.

حرمانية زيزي عادل للفن، دفعت المطربة الشابة رنا سماحة، لشن هجوم حاد عليها، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «جماعة ما تعتزلوا وإنتوا ساكتين وكفاية بقى تقحموا الحرام والحلال، ربنا يهديكوا ويهدينا إنتوا أحرار في قراراتكوا وتحترم ومالناش دعوة بيها أو بتفاصيلها أصلا».