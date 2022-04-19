لم تجد نفسها في المجال.. أسباب اعتزال زيزي عادل الغناء

كشفت مصادر مقربة من الفنانة زيزي عادل أن قرار اعتزالها الغناء والفن جاء بعد فترة عصيبة مرت بها خلال الفترة الماضية وأن قرار الاعتزال في عقلها منذ عدة أشهر.

زيزي عادل قدمت 3 ألبومات غنائية

وأشار المصدر إلى أن سبب اعتزال زيزي عادل يعود أيضا لأسباب فنية وهي أنها لم تجد نفسها فى الوسط الفني والغنائي بشكل كبير، حيث إن نجاحاتها في المجال شحيحة للغاية مقارنة بزميلاتها، ورأت أن من بعد وفاة والدها منذ عدة سنوات أنها غير قادرة على إكمال المشوار مثلما كانت قد رسمته لنفسها منذ تخرجها من برنامج ستار أكاديمي.

زيزي كانت قد أعلنت خبر اعتزالها الغناء منذ ساعات حيث نشرت على فيسبوك فيديو اعتزالها وقالت فيه «أنا طالعة أقول خبر مهم جدا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم خبر خدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها، ويمكن القرار ده ما أخدتهوش إمبارح يعني، أخدته من فترة كبيرة، أنا مطلعتش أقولكم الخبر ده، لأني كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني جدا، والناس دي دعمتني جدا لما قولتلهم القرار ده، وشجعوني جدا إني أعمل كده، أنا ببعد عن أكتر حاجة من أكتر المغريات في الدنيا، اللي هي الشهرة، وهبعد عن الشهرة والأضواء والفنانين، اللي هى الناس بتقرب منها».

زيزي عادل: أخذت قرار الاعتزال من فترة

يذكر أن الفنانة زيزي عادل تخرجت في برنامج ستار أكاديمي ثم مضت تعاقدا مع شركة روتانا وقدمت خلال تلك الفترة ثلاثة ألبومات منها وحدة طيبة وأنا أنثى.