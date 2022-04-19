رنا سماحة لـ زيزي عادل: اعتزلي وأنت ساكتة وبلاش مزايدة

قالت الفنانة رنا سماحة، إن اعتزال الفنانة زيزي عادل أمر لا يخصها، ولا تقصد الهجوم عليها إزاء إعلان قرار تخليها عن الفن، ولكنها ترفض أن يتم إقحام الدين في الأمر برمته، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت رنا سماحة تعليقًا على اعتزال زيزي عادل: «جماعة ما تعتزلوا وإنتوا ساكتين وكفاية بقى تقحموا الحرام والحلال، ربنا يهديكوا ويهدينا إنتوا أحرار في قراراتكوا وتحترم ومالناش دعوة بيها أو بتفاصيلها أصلا».

رنا سماحة للفنانة زيزي عادل: اعتزلي من غير مزايدة

أضافت: «اعتزلوا من غير مزايدة علينا الله يبارك ليكوا، أما بالنسبة للحلال والحرام، نصيحة اقروا كويس وابحثوا كتير قبل ما تصدروا للناس أفكاركم ، واللي مش عاجبه البوست بتاعي ميعلقش عليه».

وانهالت التعليقات على منشور رنا سماحة بخصوص اعتزال زيزي عادل، ورفض بعض المتابعين كلماتها وتأكيدهم أن «زيزي» لها مطلق الحرية في قرارها مالم تؤذ أحدًا، ولا يحق لأي شخص الهجوم عليها أو توجيه انتقادات لها.

رنا سماحة: أنا لا أهاجم زيزي عادل

وردت رنا سماحة على التعليقات بقولها: «يا جماعة أنا مش بهاجمها ولا ليا أصلًا دعوة بأنها تبطل أو تكمل، ربنا يكرمها يا رب كل الحكاية، إني برفض المزايدة وإقحام الدين في فكرة اعتزال الفن».

في الساعات الماضية تصدرت الفنانة زيزي عادل محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان اعتزالها الفن والغناء، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، أكدت من خلاله على حرمانية الفن.

وقالت إنها قررت منذ فترة الابتعاد عن الشهرة والأضواء، رغم أن الفن هو مصدر دخلها الوحيد، ولكن لديها يقين بأن الله سيرزقها، مع إشارتها إلى أن القرآن أمرها بالالتزام، وتتمنى أن ينعم الله عليها بنعمة ارتداء الحجاب.

ودعت زيزي عادل أن تموت وأن يكون ربنا راضيًا عنها، وأنها راضية تمامًا عن هذه الخطوة التي اتخذتها بالابتعاد عن الغناء والفن.