رئيس «الأسقفية» يترأس قداس خميس العهد بكاتدرائية جميع القديسين

ترأس اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس خميس العهد بالخدمة الناطقة بالإنجليزية وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

خدمة غسل الأرجل

تضمنت صلوات القداس قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وسفر المزامير ثم قراءة الإنجيل والعظة، كما تضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة «سر التناول» والتى بدأها المسيح يوم خميس العهد.

كما اشترك القس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية وراعى الخدمة الناطقة بالعربية والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية فى صلوات قداس خميس العهد معًا، حيث قدموا خدمة غسل الأرجل والشركة المقدسة سويًا.

فريضة العشاء الرباني

فيما ألقى الخادم العلماني بالكنيسة الأسقفية سليم فؤاد، عظة اليوم للخدمة العربية والسودانية قائلا: «كان اللقاء الأخير بين المسيح وتلاميذه هو الذي رسم به فريضة العشاء الرباني، إذ أعطاهم أن يأكلوا جسده ويشربوا دمه» مضيفا: «لقد كانت الشركة مع المسيح هى الخبز الحقيقى الواهب الحياة الأبدية».