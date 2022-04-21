البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد في دير مارمينا دون حضور شعبي

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات البصخة المقدسة وصلاة اللقان وقداس خميس العهد، بمقر دير القديس مارمينا العجائبي في كينج مريوط غرب الإسكندرية، والتي تقام ضمن طقوس أسبوع الآلام، بمشاركة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، والآباء الرهبان القمامصة والقسوس، دون حضور شعبي، حيث أوقف الدير إقامة القداسات الإلهية بحضور المصلين منذ ظهور وباء كورونا.

صلوات خميس العهد

وانطلقت صلوات خميس العهد التي ترأسها البابا تواضروس، بصلاة جزء من البصخة في طقس الصباح الباكر، وبعدها صلوات السواعي بطريقة البصخة المعتادة الثالثة والسادسة والتاسعة، يعقبها صلاة اللقان، حيث يرتدي الكهنة والشمامسة ملابس الخدمة، يعقبها رش الماء في الأرجل تذكارا لغسل السيد المسيح أرجل التلاميذ، وهو ما يفعله الأساقفة والآباء الكهنة في الكنائس أسوة بالسيد المسيح، كما تقام اليوم أيضا، طقوس العشاء الأخير.

يأتي ذلك بالتزامن مع طقوس أسبوع الآلام في صلوات البصخة، حيث يطلق عليه «أسبوع البصخة» أي أسبوع العبور من الآلام إلى القيامة، حيث تصلى صلوات البصخة بنظام الساعات لكل يوم وتنقسم 5 ساعات مثل صلوات الأجبية التي لا تصلى في هذا الأسبوع ويعوضها صلوات البصخة: «باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر» إضافة إلى طلبة الصباح.

اتشاح أعمدة الكنيسة بالسواد

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بصخة أسبوع الآلام من أحد الشعانين والتي تختتم مع غروب غدا الجمعة والتي تسمى الجمعة العظيمة، حيث يشهد هذا الأسبوع اتشاح أعمدة الكنيسة بالسواد والأيقونات إضافة إلى المنجلية وستر الهيكل، على أن يتم تغيير ذلك عقب غروب يوم الجمعة واستبدالها بالستائر البيضاء.