إخلاء منزل من السكان بعد انهيار جزئي للسقف دون إصابات بشبرا

شهدت منطقة «عزبة بدران» بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، انهيار سقف حجرة في عقار سكني مكون من دور أرضي و3 أدوار، حيث انهار سقف حجرة بالدور الأرضي من المنزل، دون خسائر بشرية، وتقرر إخلاء المنزل من السكان، حرصاً على سلامتهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب لجنة من حي شرق شبرا الخيمة ومن الإدارة الهندسية، لفحص المنزل، وبيان تراخيصه، والتأكد من سلامته من عدمه، ومدى تأثر المنزل بالواقعة، وتقرر إخلاء المنزل من السكان، لحين ورود تقرير بشأن سلامة العقار.

بلاغ بانهيار سقف غرفة بمنزل في شبرا

تلقى العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، بلاغاً بانهيار سقف خرساني، دون خسائر بشرية، في عقار من أرضي و3 أدوار، في «عزبة بدران» بدائرة القسم.

تم إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة حي شرق شبرا إلى العقار محل الواقعة، وتبين أن المنزل مملوك لورثة «عبد الله محمد أحمد»، وعنهم «وليد عبد الله محمد»، وأن الحادث لم يسفر عن سقوط أي خسائر بشرية، وتقرر إخلاء المنزل، بسبب وجود شروخ به بسبب انهيار بلاطة السقف الخرسانية.

معاينة المنزل محل الانهيار

وانتقل فريق من الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وقوات قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة إلى محل الواقعة، وتم عمل المعاينة اللازمة، وإحالة المنزل للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لفحصه وبيان مدى سلامته، وتبين أن العقار مكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة.

وتبين من المعاينة انهيار سقف غرفة في الدور الأرضي، مما يستدعي إخلاء المنزل مؤقتاً، لحين التأكد من عدم خطورته على المنازل المجاورة والسكان، حفاظاً على أرواح المواطنين والسكان.