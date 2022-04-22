رئيس البرلمان العربي يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى دولة البحرين

أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية دعم العمل العربي المشترك والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار للدول العربية، ويساهم في تحقيق تطلعات المواطن العربي في التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والأمن والاستقرار والتعايش المشترك، مشددا في الوقت ذاته على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وهو ما يتطلب أهمية التكاتف والتنسيق بين الدول العربية أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية بلداننا من التدخلات الخارجية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار فيها، مؤكدا أنها مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، لدعم أمن واستقرار المنطقة.

سبل حلحلة العديد من الأزمات التي تواجه بعض الدول العربية

جاء ذلك خلال استقباله عددا من السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين بحضور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية بمملكة البحرين وعدد من أعضاء البرلمان العربي والنائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل حلحلة العديد من الأزمات التي تواجه بعض الدول العربية .

وخلال اللقاء أشار العسومي إلى أهمية بلورة رؤية عربية موحدة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، من خلال صياغة استراتيجية عربية تساهم في الاستفادة من الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها جناحا مكملا للدبلوماسية الرسمية، إلى جانب ضرورة التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في هذا الصدد بما يخدم آمال وتطلعات الشعوب العربية.

دعم قضايا الدول العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية

من جانبهم أشاد السفراء العرب بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم قضايا الدول العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ومواقفه الجادة في مواجهة التدخلات الخارجية، مثمنين المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي والنشاط الملحوظ لترسيخ التعاون والتكامل بين الدول العربية وكذلك المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية .