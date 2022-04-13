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محمود مسلم

البرلمان العربي يحذر من استفزاز مشاعر المسلمين في رمضان: المسجد الأقصى خط أحمر

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الوطن
07:11 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
البرلمان العربي

البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطيرة على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين والقدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين، وكذلك المواجهات الدامية مع المستوطنين واستخدامهم للقوة المفرطة، وذلك في انتهاك صارخ لحرمات شهر رمضان المبارك، محذرا في الوقت ذاته من خطورة ما أعلنته جماعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتقديم القرابين وممارسة طقوس دينية في إطار الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

التصعيد سيساهم في تأجيج الصراع

وأكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأربعاء، على أن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتها للمسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم هو استفزاز لمشاعر العالم العربي والإسلامي، وليس الشعب الفلسطيني فحسب، فضلا عن أن هذه الخطوات ستساهم في تأجيج الصراع والوصول به إلى ذروته وإفشال كل الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع.

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياته، وخصوصا أن هذا التصعيد ينذر بإشعال فتيل حرب دينية لا يسلم منها أحد وستطال الجميع، مؤكدا على أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه إسرائيل ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله، داعيا المجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل على وقف هذه المخططات التي ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي، وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الآخر.

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