اعتماد مخطط «الطور» و155 حالة تصالح على مخالفات البناء بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار الموافقة على طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك طبقا للشروط والضوابط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة توصيل المرافق والخدمات لكل مواطن تصالح في المخالفات.

قال المحافظ في تصريح خاص لـ «الوطن»، اليوم الجمعة، إن هناك وعي كبير من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه شكل لجنة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة لفحص ملفات المتقدمين بعد استلامها من مجالس المدن، موضحًا أن إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح على مستوى المدن بلغت نحو 8000 طلب تصالح.

ووجه فودة بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

قرارات بشأن مدينة أبوزنيمة

قال محافظ جنوب سيناء، إنه وافق على عدد 6 حالات تصالح جديدة في مخالفات البناء في مدينة أبوزنيمة الواقعة على خليج السويس ليصل إجمالي قرارات التصالح في مدينة أبوزنيمة التي جرى الموافقة عليها منذ بدء أعمال اللجان حتى الآن 136 حالة تصالح.

وتابع أن المواطن بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، فور حصوله على الموافقة يحصل على نموذج 10 الذي يستطيع من خلاله استكمال البناء وتوصيل المرافق لمنزله.

قرارات تصالح جديدة في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن كل مجلس مدينة شكل لجنة لدراسة الحالات المتقدمة للتصالح واستلام الملفات، موضحا أن دور اللجان هي فحص الملفات وقبول الملفات المستوفية للضوابط والشروط، ويقوم المواطن بدفع الرسوم المستحقة.

وأشار إلى أن اللجان بمجالس المدن تقوم بإرسال الملفات النهائية لمراجعتها في اللجنة العامة التي يترأسها اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، تمهيدا لعرضها على المحافظ والتصديق عليها.

أضاف المحافظ أنه وافق على 10 طلبات تصالح جديدة في مدينة شرم الشيخ ليصبح إجمالي طلبات التصالح التي جرى الموافقة عليها حتى الآن 155 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ.

مخطط تفصيلي لمدينة طور سيناء

وافق فودة على المخطط التفصيلى لمدينة طور سيناء، حيث عرضت الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء والمهندس مصطفى عبده أحمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، الخطط الجديد للمدينة الذي يتناسب مع طبيعة المدينة الجغرافية والسكنية.

أوضح أن المخطط الجديد يضم استخدامات متعددة للأراضي الذي يشمل تقسيمات «سكنية/ سياحية / خدمية / تجارية / حرفية»، طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.