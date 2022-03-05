آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء: باب تلقي الطلبات لن يفتح مجددا

يتساءل عدد من المواطنين حول آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2022، وذلك بعد مرور عام على غلق باب تلقي طلبات التصالح، إذ جرى تقديم 2.8 مليون طلب تصالح بالمحافظات، ودعت المحافظات، المواطنين، لاستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقديمها إلى المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، حتى يجرى البت في تلك الطلبات، وإجراء أعمال الفحص والمعاينة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من معالجة كل أسباب التأخير في مناقشة ملفات التصالح، وتحديد موقفها وقف قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مع عدم الالتفات لأي طلب تصالح غير مكتمل الأوراق والمستندات.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن التصالح في مخالفات البناء من أولويات الدولة، لإنهاء هذا الملف نهائيا والقضاء على تشوهات العمران والعشوائيات، مضيفا لـ«الوطن»، أنه لن يفتح باب تلقي طلبات التصالح مجددا خلال الفترة الراهنة، خاصة أن فتح الباب يتطلب تعديل القانون، علاوة على أن التركيز منصب حاليا على البت في ملفات التصالح المقدمة منذ عام.

2.8 مليون طلب تصالح بالمحافظات

وأرسلت وزارة التنمية المحلية، تعليمات للمحافظات، بشأن التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنجاز هذا الملف وتقنيين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون، وجرى تكليف المراكز التكنولوجية، بالتواصل مع المواطنين لإكمال ملفات التصالح وتقديم الأوراق المطلوبة، عبر إرسال إخطار للمواطن أو نشر كشوف بأسماء ملفات التصالح التي تحتاج لاستكمال المستندات والمطلوب منها، عبر صفحات الأحياء والمدن وبوابة المحافظة، وأيضا تعليقها داخل المراكز التكنولوجية.

وناشدت الوزارة، كل من تقدم بطلب تصالح قبل نهاية مارس الماضي، التوجه إلى الوحدة المحلية أو المركز التكنولوجي التابع له، للسؤال عن طلب التصالح والمطلوب بشأنه.

معالجة البطء في ملفات التصالح

وتعهدت وزارة التنمية المحلية، بإنجاز ملفات التصالح ومعالجة البطء الموجود في اللجان المختصة بالفحص، على أن تستكمل الأمانة الفنية الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه للمركز التكنولوجي لإعداده أمام اللجنة المختصة، وفي حالة الموافقة على طلب التصالح يجري اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة التصالح وفقًا للقانون مع منح المواطن «نموذج 10»، أما في حالة الرفض يجري أيضا إخطار المواطن.