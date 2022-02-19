11 نموذجا بشأن التصالح في مخالفات البناء.. من التقديم إلى التقنين

تواصل المحافظات، من خلال اللجان المختصة، العمل على فحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء، إذ يوجد 2.8 مليون طلب تصالح، من مختلف المحافظات بالقرى والمدن، جار العمل على دراستها، والبت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه جار فحص ملفات التصالح، من خلال اللجان الهندسية المختصة بكل محافظة، ويمر التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل، وكل مرحلة يصدر معها نموذج ضمن إجراءات التصالح.

ورصدت «الوطن» كل نماذج التصالح التي تصدر خلال مرحلة تقنين وضع المخالفة، بعد تقديم طلب التصالح، وهي كالتالي:

نموذج 3 لتأجيل الأحكام القضائية

- نموذج 1، وهو طلب تصالح على أعمال مخالفة، أو تغيير استخدام ويقدم في بداية التقديم.

- نموذج 2، نموذج السلامة الإنشائية، وهو نوعان، وفي نهاية النموذج، موضح نوع الاستخدام، ويطلب بعد معاينة اللجنة الفنية، من مقدم الطلب، «نموذج 2 أ.. لمبنى أقل من 600 متر، أو أقل من 6 أدوار»، أما «نموذج 2 ب.. لمبنى اكثر من 6 أدوار أو 600 متر مساحة أو مشرخ»

- نموذج 3 شهادة تعطى لمقدم طلب التصالح، لإخطار الجهات القضائية، بتأجيل القضايا الجنائية المتعلقة بطلب التصالح، لحين البت بالطلب من الجهة الإدارية.

- نموذج 4، عبارة عن إخطار لاستيفاء أوراق من اللجنة الأولى لفحص الملف، وهي لجنة الأمانة الفنية، ولا بد من استيفاء الأوراق المطلوبة، خلال شهر من تسلم الإخطار رسميا، أو خلال شهرين من تقديم الملف دون الإخطار.

- نموذج 5، عبارة عن ورقة واحدة، داخلي بين الأمانة الفنية، ويفيد تقرير الأمانة الفنية، حول محتويات الملف، ومخالفات البناء وخلافه، ولا يصل إلى مقدم الطلب.

- نموذج 6، يستلمه مقدم الطلب بعد معاينة اللجنة الفنية لمحل المخالفة، وذلك لاستيفاء أي أوراق تراها اللجنة الفنية ضرورية، ولابد من استيفاء الأوراق خلال شهرين من استلام الإخطار من مقدم الطلب.

نموذج رفض طلب التصالح

- نموذج 7، يتسلمه مقدم طلب التصالح في حالة رفض الطلب، سواء إذا كان من المباني التي لا يجرِ التصالح عليها، أو من المباني التي لم تستوفي المستندات المطلوبة في الفترة المحددة.

- نموذج 8، داخلي بين الجهة اللجنة الفنية، والجهة الإدارية بتقرير اللجنة الفنية، لقبول أو رفض الطلب، ولا يصل إلى مقدم الطلب.

- نموذج 9، إخطار لقبول طلب التصالح، ويستلمه مقدم الطلب، ولا بد أن يحضر للجهة الإدارية لاستكمال باقي مبلغ التصالح خلال أسبوعين، أو الاتفاق على نظام التقسيط.

نموذج 10 يعتمد من المحافظ بعد قبول الطلب

- نموذج 10، لقبول أو رفض طلب التصالح، الذي تعده الجهة الإدارية، ويعتمد من المحافظ بعد نهاية الخطوات جميعها، لقبول الطلب ويستلمه مقدم الطلب

- نموذج 11، إخطار من ورقة واحدة، لتوضيح انتهاء وصدور قرار المحافظ، برفض طلب التصالح، ويتسلمه مقدم الطلب.