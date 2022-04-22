استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول فتح باب التقدم لبرنامج لوريال – يونسكو مصر «من أجل المرأة في العلم» لعام 2022؛ بهدف مشاركة ومكافأة الشابات المصريات في مجالات العلوم.

تكريم ثلاث باحثات متميزات

وأفاد التقرير أن برنامج لوريال - يونسكو مصر «من أجل المرأة في العلم» لعام 2022 سيُكرّم ثلاث باحثات متميزات من الشابات المصريات في مجال علوم الحياة والفيزياء؛ وذلك لتميز أبحاثهن، وتشجيعهن أيضًا على مواصلة حياة مهنية قيمة في مجال العلوم.

وأوضح التقرير أنه سيتم تقديم منحتين، قيمة كل واحدة منهما 10,000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر لنيل شهادة الدكتوراه.

آخر موعد للتقدم للجائزة 30 يوليو 2022

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم للجائزة 30 يوليو 2022، مضيفًا أن منح لوريال – يونسكو «من أجل المرأة في العلم» لزمالة مصر مقدمة من مؤسسة لوريال، ولوريال مصر.

وللتعرف على المزيد من المعلومات، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/37

جدير بالذكر أنه منذ بداية البرنامج في مصر عام 2018، كرم برنامج لوريال - يونسكو مصر «من أجل المرأة في العلم» 9 باحثات مصريات.