ماذا تفعل الزوجة عند طردها من منزل الزوجية وما إجراءات التمكين؟.. قانوني يوضح

كثيرا ما يتساءل العديد من السيدات عن كيفية التصرف في حالة طردهن من مسكن الزوجية، كونهن دائما الطرف الضعيف في العلاقة، ولا يوجد لديهن مسكنا آخر يلجأن إليه.

التقت «الوطن» في بث مباشر مع أيمن محفوظ المحام بالنقض، والذي شرح كيفية التصرف حال طرد الزوجة من مسكنها، قائلا من يطرد زوجته من مسكن الزوجية لايقال له رجلاً بالمعنى الحقيقي لتجردة من معاني الرجولة حال استقواءه على سيدة.

حالات الطرد من مسكن الزوجية

وأوضح أن هناك حالتان للطرد، أولهما أن تكون الزوجة في عصمة الزوج وفي هذه الحالة سيكون قرار التمكين الصادر لها قسمة الشقة مناصفة بينها وببين الزوج، مستشهدا بذلك بفيلم الشقة من حق الزوجة.

أما الحالة الثانية فتتمثل في كونها مطلقة، ففي هذه الحالة تتمكن الزوجة من الشقة كاملة بمفردها وينفذ بالقوة الجبرية.

إجراءات التمكين

وأضاف أن إجراءات التمكين واحدة سواء كانت الزوجة مطلقة أو على ذمة زوجها، إذ تقوم الزوجة بعمل المحضر اللازم في دائرة القسم التابعة لها مع ذكر مسكن الزوجية تفصيلا، موضحة فيه حالة الطرد من مسكن الزوجية، ثم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة لعمل تحريات مباحث للتحقق من أن مسكن الزوجية المذكور هو ذاته المدون في المحضر أم لا، بالاضافة إلى أن المباحث تقوم بالتحري وسؤال الجيران عن مدى صدق كلام الزوجة.

وأشار إلى انه في حالة صحة إدعاءات الزوجة يجرى تمكين الزوجة في أسرع وقت من المسكن برفقة قوة من قسم الشرطة، بالإضافة إلى محضري التنفيذ، منوها بأن المطلقة بدون أولاد ليس لها أن تطلب مسكن الزوجية.

واستكمل أن هناك أشياء غريبة تحدث أثناء قرارات التمكين، منها محاولة التحايل علي القانون للإضرار بالآخرين، علما بأن الزوج قد يبيع مسكن الزوجية، ولكن حتى لو باع المسكن فإنه ينفذ عليه تنفيذا لقرار التمكين.