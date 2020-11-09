اختناقا بالغاز.. مصرع عروسين داخل حمام مسكن الزوجية في المنوفية

لقي عروسان مصرعهما، اليوم، اختناقا بالغاز، داخل حمّام مسكن الزوحية بعزبة القصاصين التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المديرية، يفيد بوفاة زوجين، حديثا الزواج، تتراوح أعمارهما بين 30 سنة للزوج و 24 سنة للزوجة نتيجة الاختناق بالغاز أثناء الإستحمام.

بالانتقال والفحص تبين أن العروسين اختنقا بالغاز أثناء الإستحمام، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمانين بعد المعاينة وسماع أقوال أسرتيهما، وقررت نقلهما إلي مشرحة مستشفي الباجور.

فيما شيع المئات من أسرتيهما وأهال القرية الجنازة وسط حالة من الحزن الشديد بعد إعلان حالة الوفاة.