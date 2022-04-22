اللواء «الراعي»: الشائعات المغرضة تستهدف تحطيم المعنويات واحتلال العقول

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية، بأن الهدف الأساسي لصناعة وترويج الشائعات المغرضة ضد مؤسسات ورموز الدولة هو محاولة احتلال العقول وتدنى المعنويات وبث القلق بالمجتمع وخاصة لدى قطاع العمال والشباب والنشء.

الشائعات المغرضة

جاء ذلك خلال الندوة المنعقدة بكلية الطب جامعة المنصورة، بعنوان أثر الشائعات على المجتمع بالتعاون مع لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالجامعة، وبمشاركة الدكتور تامر صالح أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق والدكتورة غادة القنيشى وكيل كلية الطب، وبرعاية رئيس الجامعة ونوابه وعمداء كليتي الحقوق والطب.

الشائعات الممنهجة

وأضاف الراعي أن تلك الشائعات الممنهجة تمثل تحديا ضد المجال الاجتماعي وتمتد للاقتصادي وهما من محاور الأمن القومي للبلاد، وتهدف أجهزة وأجندات الأعداء لتحقيق الأضرار والتشكيك عبر أساليب الحروب النفسية ومنها الشائعات بقصد الإضرار بمصالح المجتمع المصري .

الأمن القومي

واستعرض الراعي مجالات الأمن القومي وبعض أساليب صناعة وترويج الشائعات بهدف التشكيك فى مصداقية أجهزة الدولة أو تشويه إنجازاتها أو محاولات أحداث فتنة طبقية أو طائفية أو تشويه سمعة شخص ما أو فتاة وغيرها ،

وانتهى الراعي بأن الشائعات وهى خبر كاذب بشكل عام، وتتزايد خلال الأزمات بشكل عام مثل فترة أزمة كورونا وحاليا تداعيات الأزمة العالمية فى الحرب الروسية الأوكرانية ، وأن سياسة الدولة ومؤسسات الإدارة العامة تهدف إلى خيار أساسي وهو تحقيق التنمية المستهدفة لرضا المواطن، ومصر وشعبها لهم عناية خاصة من المولى عز وجل حيث ذكرت بالقرآن والإنجيل والتواره مئات المرات .