«الراعي»: قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ تسويق تنموي دولي لمصر

قال الدكتور عبد الوهاب الراعي أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ، ينضم إلى سلسلة الإجراءات الإبداعية في إدارة شؤون البلاد، وله أبعاد هادفة تنموية متعددة ومنها التسويقي التنموي الدولي.

دعم ملف حقوق الإنسان المصري دوليا

وأضاف «الراعي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يمثل دعمًا لملف حقوق الإنسان المصري دوليا لاسيما في ظل مشروعات التنمية بالبلاد، وأيضا قطع طريق وحجج أهل الشر وبعض القوى خارجيا الباطلة أمام المجتمع الدولي لمحاولة النيل، والتدخل بالشأن المصري لتحقيق أهدافهم بواسطة هذا الملف.

جذب لمزيد من الاستثمارات ودعم للسياحة.

وأضاف أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية، أن القرار يدعم جذب مزيد من الاستثمارات العالمية لجميع المجالات، ومنها تنشيط السياحة، لاسيما مع حلول فصل الشتاء، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن هما ركيزة لدعم الاقتصاد، وهو الأمر الذي يمنح صورة ذهنية دولية مرموقة لقدرات المؤسسات السيادية المصرية العسكرية والأمنية والمخابراتية.

وأشار إلى أن توقيت إعلان هذا القرار له دلالات ورسالة دولية، تؤكد ثقة الشعب القيادة السياسية في قدرات مؤسسات الدولة المعنية بالأمن القومي عسكريا وأمنيا ومعلوماتيا، لاسيما في ظل تحديات الأمن القومي المصري الإقليمي، ومنها الوضع الداخلي لدول الجوار والإقليم مثل ليبيا والسودان وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا وإثيوبيا، بالإضافة للأمن المائي ومشكلة السد الإثيوبي.

دعم للقوة الناعمة المصرية دوليا

واختتم بيانه، قائلًا: «أن هذا القرار يمثل دعمًا للقوة الناعمة المصرية، من خلال إلقاء الضوء أمام الدول والأكاديميات والمنظمات الاستراتيجية الدولية، بالتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب والتحول التنموي الجاري في ظل تحديات صعبة، وهو الأمر المؤدي إلى السعي العالمي إلى الاستعانة بالخبرات المصرية، وطرح الشأن العام المصري أمام المجتمع الدولي من خلال تحليلات منظماتهم».