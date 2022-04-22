ضبط 2000 طربة حشيش قبل تهريبها وتوزيعها في العيد بالإسماعيلية

نجح ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي في ضبط سيارة محملة بالأسمنت والحشيش قبل تهريبه وبيعه في العيد بالإسماعيلية.

تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي يفيد نجاح ضباط المباحث الجنائية في استهداف سيارة نقل محملة بالأسمنت أمام كوبري الشهيد أحمد منسي محملة بالمواد المخدرة.

مخزن سري للحشيش

قالت المصادر الأمنية إن النقباء أحمد بيومي وأحمد يحي وأحمد بهاء ومهندس فرغل معاونو مباحث قسم أول الإسماعيلية نجحو في رصد المخزن السري داخل السيارة وبتفتيشهم تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخزن بطريقة لعدم اكتشافه.

وتابعت المصادر أن المضبوطات 2000 تربة حشيشي، والقيمة المالية لها تجاوز 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

القبض على قائد السيارة

ألقى ضباط المباحث الجنائية القبض على سارق السيارة ويدعى «عماد.س.م»، مقيم بدكرنس، 40 سنة، سائق، فيما يجري رجال المباحث مناقشته للتوصل إلى المتهمين الرئيسيين في القضية.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة والإسمنت ومخدر الحشيش وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.