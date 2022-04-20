مباحث الإسماعيلية تكثف جهودها لضبط المشتبه به في قتل زوجته.. «هرب بعياله»

تكثف وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من تحرياتها حول المشتبه به في ارتكاب واقعة العثور على جثمان زوجة شابة مقتولة في قرية أبو سلطان خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت مصادر أمنية إن رجال البحث في الإسماعيلية اشتبهوا في ارتكاب زوجها للواقعة وفراره برفقة أطفاله الثلاثة من القرية أمس، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما منذ عدة أشهر.

العثور على جثمان الزوجة في منزلها

وكان قد أبلغ أحد أهالي مركز شرطة فايد بعثورهم على جثمان سيدة في العشرينيات تدعى «مريم.ا» 25 سنة، داخل شقتها في قرية أبو سلطان.

وانتقل على الفور رجال المباحث الجنائية لفحص الواقعة، وتبين إصابة الجثمان في عدة أماكن مختلفة كالرأس والرقبة والقدمين بعصا غليظة، مما تسبب في وفاتها.

وتحفظت الشرطة على الجثمان وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى وانتداب الطب الشرعي لفحصه وإنهاء تقرير الصفة التشريحية.

شهود عيان: الزوج أخبر شقيقه بقتلها

وقال أحد شهود العيان من أبناء القرية، إن الزوج بعد فراره من المنزل برفقة أبنائه الثلاث اتصل على شقيقه وأخبره بوجود جثة زوجته بالمنزل.

وتابع أنه فور الصعود للمنزل تم العثور على الجثمان إلا أن شقيقه فر أيضا من القرية لعدم سؤاله في التحقيقات بحسب بعض المصادر.

وقال أهالي القرية إن المتهم أنجب ثلاثة أطفال من المجني عليها، وهم «جنا» 7 سنوات، و«محمد» 4 سنوات، و«عمر» عامين، مشيرة إلى أن المجني عليها كانت حامل في مولودها الرابع ومتوقع أن تضعه خلال 3 أشهر تقريبا.