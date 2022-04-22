مصر والإمارات تبحثان التعاون فى الذكاء الاصطناعى والبريد

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ومريم خليفة الكعبى، سفير الإمارات بمصر، فرص جذب الاستثمارات الإماراتية، إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك، فى المجالات ذات الصلة، لا سيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعى والخدمات البريدية.

وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وجهود مصر لتوطين هذه الصناعة المهمة، ومنها تنفيذ مشروعات فى مركز الابتكار التطبيقى لإيجاد حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، كالزراعة والرعاية الصحية. ولفت إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، التى تقدم درجة البكالوريوس والماجستير فى تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة؛ منوهاً بأنه يمكن للطلاب الإماراتيين الالتحاق بالجامعة والحصول على خدماتها التعليمية.

وتطرق إلى فرص الاستثمار المتنوعة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات؛ حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية عديدة فى هذه الصناعة لموقعها الجغرافى المتميز، ومرور 13 كابلاً بحرياً بأراضيها، تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات فى آسيا وأوروبا؛ لافتاً إلى أنه يمكن دعوة الشركات الإماراتية للاستثمار فى مجال تصنيع أبراج المحمول وكابلات الألياف الضوئية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة باستخدام إنترنت الأشياء.

وسلط «طلعت» الضوء على فرص الاستثمار فى الشركات الناشئة فى ضوء العمل على إطلاق صندوق لدعم الشركات الناشئة فى مرحلة النمو؛ فضلاً عن دعم التعاون فى تصنيع وتصميم الإلكترونيات. ومن جانبها؛ أكدت سفيرة الإمارات اهتمامها بالتعرف على الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ لعرضها على الجهات الاستثمارية فى الإمارات، مشيدة بالخبرات المصرية فى البحوث التطبيقية، وأهمية العمل المشترك بين البلدين فى تنفيذ مشروعات ثنائية، والتشارك فى الفعاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى فى كلا البلدين؛ إضافة إلى التعاون فى مجال الزراعة الذكية.