عالم مصري: بحث حلول الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم لمواجهة التحديات

عبر هشام عادل نصر، استشارى في مجال الطاقة المتجددة والمدن الذكية، وحاصل على ماجستير هندسة و إدارة الطاقة بالخارج، عن سعادته للمشاركة في منتدى شباب العالم للمرة الثانية على التوالي، لافتا إلى أنه شارك أيضا، في المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور Nostos»، بين مصر و قبرص واليونان، رفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

مناقشة ربط شباب المصريين بالخارج مع «الهجرة»

يقول استشارى الطاقة المتجددة والمدن الذكية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه سافر للدراسة بالخارج، في أكثر من دولة مضيفة، منها: هولندا، البرتغال، بولندا، إسبانيا، وحضر عددا من المحاضرات حول الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في مصر.

ويوضح نصر، أن مشاركته فى هذه النسخة من منتدى شباب العالم، لاقت دعما كبيرا من قبل وزيرة الهجرة، خاصة الأفكار المطروحة للمناقشة ضمن فعاليات المنتدى، والتي تدور في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، والتحضير لمؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ.

ويشير إلى أنه تم مناقشة محاور عن كيفية ربط شباب المصريين بالخارج مع وزارة الهجرة، والاستفادة القصوى من خبراتهم داخل مصر، بالإضافة إلى مشاركته كمدرب مع عيادة الأعمال (Startup Clinic) في دعم وتطوير رواد الأعمال للاستشفاء من جائحة كورونا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وضع حلول تكنولوجية لتحديات الألفية الجديدة

هناك العديد من الموضوعات التي سيشارك فيها «نصر» بالحضور، منها الحلقة المقدمة من شباب العالم في موضوعات الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين (Blockchain) وإنترنت الأشياء (Internet of Things)، التي ستساعد في وضع حلول تكنولوجية لجميع التحديات التي تواجهنا في الألفية الجديدة، بحسب قوله.

ونوه استشارى الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، إلى أن شباب المصريين الدراسين فى الخارج، هم ثروة مستقبلية تستطيع تطوير مسار التنمية في مصر، ونقل الخبرات الدولية للمجتمع المصري، وهم بالفعل على استعداد تام وبحماس شديد لدعم مصر في كل المجالات.