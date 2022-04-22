«سليم» يطالب بنشوز زوجته بعد 70 يومًا: «بتكلم خطيبها القديم»

«أهلي أصروا يجوزوني واحدة معرفة عشان يبقوا ضامنين أخلاقها وعارفين أهلها، وأنا وافقت عليها عشان ميزعلوش مني»، هذه الكلمات بدأ بها «سليم. خ» حديثه مع «الوطن» خلال تواجده داخل محكمة الأسرة؛ ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته العشرينية، بعد مرور 70 يومًا فقط من زواجهما.

حكى «سليم» لـ«الوطن» سبب دعوى النشوز، قائلًا: إنه تزوج من فتاة تجمعهما صداقة بوالدها منذ 30 عامًا، بنًاء على رغبة عائلته، وتقدم لخطبتها وعلى الرغم من أنه لم يستلطفها في اللقاء الأول، وافق على أن يقابلها مرة أخرى قبل إتمام الخطبة، وبعد إصرار من والديه عليها وعلى أخلاقها، وافق على فترة خطبة وبعدها يقرر، وصارحته أنها خطبت من قبل وفسخت خطبتها بسبب معاملته لها وخيانته، وطوال فترة الخطبة لم ير منها شيئًا سيئًا.

العائلة عجلت بموعد الزواج

وأضاف الزوج أنه حاول أن يتأقلم على الوضع، وكان يحترم زوجته وسرعان ما بدأ في تجهيزات شقة الزوجية وكان والدها معترضا على الاختلاط أو الخروج بمفردهما؛ لذا عجلت العائلتان موعد الزفاف، بعد أن جهزوا كل شيء، وعلى الرغم من اعتراضه لكن عائلته أصرت على ذلك.

وبكلمات يملؤها الاستغراب، أشار «سليم» إلى أن زوجته تغيرت منذ ليلة الزفاف ما جعله يكره العيش معها، وكانت دائمًا تشعره أنها مجبرة على الزيجة، موضحًا أنها كانت خلال فترة الخطبة تعامله بأسلوب أفضل وتظهر له الاحترام، ولم يلاحظ في أي وقت أنها مجبرة على الزيجة، وبالرغم من أنه هو من كان مجبرا عليها إلا أنه لم يعاملها بأي طريقة سيئة حتى الآن.

بتكلم خطيبها القديم

«بعد الجواز بـ10 أيام، لاحظت أنها بتتكلم في التليفون ليل ونهار، وبتفضل فاتحة واتس آب، وأنا كنت افتكر أنها بتكلم صحبتها وقرايبها، وفي يوم لقيتها بتكلم واحد في التليفون ولما سألتها قالتلي إنه ابن عمها، ولما شوفت الرقم عرفت أنها كل ده بتكلم خطيبها القديم»، حسب حديث الزوج لـ«الوطن».

دعوى نشوز وعلقة موت

واختتم «سليم» حديثه بأنه ضربها علقة موت ولم تنكر فعلتها، وذهبت لعائلتها ولم يعترضوا على ما فعلته، وعندما طلب الانفصال طالبوا بحقوقها، فلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 745 ليحرمها من حقوقها، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.