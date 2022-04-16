«يوسف» في دعوى نشوز: «زوجتي خلعت الحجاب من نفسها وبتلغي شخصيتي»

«معتبراني مش موجود، ولما جيت أحاسبها على إنها خلعت الحجاب، قالتلي من أمتي ليك رأي».. هذه الكلمات بدأ بها «يوسف. ح» دعوى النشوز الذي أقامها ضد زوجته التي عصت أوامره وتركت منزل الزوجية، بعد شجار نشب بينهما بسبب خلعها للحجاب وتهميش دوره في حياتها، ولم تكتفِ بذلك، بل أقامت ضده عدة دعاوى بمحكمة الأسرة.

قال «يوسف» لقاضي محكمة الأسرة، إنه تزوج منها بعد أن رآها في إحدى المناسبات العائلية، ورشحتها له إحدى قريباته، وذهب لخطبتها ووافق العائلتان على تجهيزات الزواج، ودامت الخطبة لمدة عام، كان يحاول خلالها التعديل من تصرفات خطيبته، إذ أنه كلما حاول السيطرة عليها أو فرض رأيه هددته بإنهاء الخطبة، وعندما تحدث مع والدته بشأن فسخ الخطبة نصحته بأنه يسيطر عليها بعد الزواج.

الحياة بين الزوجين أصبحت مستحيلة

وأضاف أنه بعد أن حدد العائلتان موعد الزواج بدأت المشكلات على فستان الزفاف، ومتطلباتها الكثيرة، وتمت الزيجة وأقاموا حفل زفاف ضخما، وكان يعاملها بكل حب واحترام، وكانت رغبته الوحيدة أن تبادله الاحترام، وبعد العيش سويًا زادت المشكلات بينهما ما جعل الحياة مستحيلة.

وأكد الزوج خلال حديثة إلى قاضي محكمة الأسرة، أنه حاول أكثر من مرة أن يجعل زوجته تعدل من تصرفاتها، واشتكي لعائلتها أكثر من مرة، لكنهم كانوا سلبيين اتجاها، وبعد كل شجار تترك المنزل وتشكي لعائلته أنه إنسان صعب التعامل معه، وأنه يعنفها ولا تعود للمنزل إلا بعد أن يذهب لمصالحتها، وأنه يعاني من أسلوبها الشديد معه منذ أن أرتبط بها.

يوسف: خلعت الحجاب دون علمه

أما عن الموقف الذي جعله لا يطيق العيش معها بعده، قال لقاضي محكمة الأسرة: «تفاجأت إنها خلعت الحجاب من غير حتى ما تقولي، ولما رفضت مهتمتش لكلامي، وقالتلي من أمتي وأنت ليك رأي، ولما ضربتها على أسلوبها سابت البيت ورفضت ترجع، ومكتفتش بكده، دي كمان عملتي أكتر من قضية في محكمة الأسرة عشان عايزه تتطلق مني».

وأنهي «يوسف» حديثة مع القاضي بأنه حاول معها مرارًا وتكرارًا على أمل أن يصلح الله حالها، لكنها أرادت أن تكون مسيطرة وتلغي شخصيته، فتوجه لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 462 لسنة 2022، ولازالت أمام المحكمة.