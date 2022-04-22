وزيرة التعاون الدولى: العالم يواجه تحديات لتحقيق التنمية والأمن الغذائى والتعليم والمساواة بين الجنسين والمناخ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى فعاليات إطلاق «هاكاثون» دولى (حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر) للشركات الناشئة، ضمن الاحتفالات بيوم الأمم المتحدة للابتكار والإبداع 2022، لتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على استخدام الأفكار البنّاءة للوصول لحلول تدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة أهداف الصحة الجيدة والرفاه، والنمو الاقتصادى والعمل اللائق، والتعليم الجيد.

وألقت «المشاط»، خلال فعاليات إطلاق المسابقة، كلمة عبر «فيديو كونفرانس»، أكدت فيها أهمية الحلول المبتكرة والأفكار غير التقليدية فى دفع جهود التنمية المستدامة وتذليل التحديات التى تواجه جهود التنمية على مستوى العالم، بحسب بيان أمس. وأشارت إلى أنه بينما يحتفى العالم باليوم العالمى للابتكار والإبداع (الذى يوافق 21 أبريل)، فإنه يواجه تحديات غير مسبوقة ومركبة لتحقيق التنمية، على مستوى الأمن الغذائى والتعليم والمساواة بين الجنسين وقضايا المناخ، وهو ما يؤكد أن التكنولوجيا الحديثة والأفكار الريادية يعوَّل عليها بشكل كبير لتقديم حلول بنّاءة للمساهمة فى التغلب على هذه التحديات وابتكار الحلول التى تدفع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت الوزيرة أن الحكومات عليها دور كبير لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال للقيام بدورهم فى دعم جهود التنمية لتحفيز النمو الاقتصادى، موضحة أن مصر تعمل على دعم بيئة عمل الشركات الناشئة بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وهو ما يظهر فى العديد من المؤشرات التى تعكس ارتفاع حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة، وتقرير Africa Developer Ecosystem Report 2021 الذى يكشف أن مصر تضم نحو 89 ألف مطور محترف يمثلون 12% من إجمالى المبرمجين فى قارة أفريقيا.

ودعت وزيرة التعاون الدولى الشباب ورواد الأعمال للمشاركة فى هذه المسابقة وبذل الجهد لدعم الحلول غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة، فى سبيل العمل على بناء مستقبل أفضل. وشارك فى فعاليات الإطلاق، الذى جرى افتراضياً، وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسنغافورة تان كيات هو، ووزير الحكومة الإلكترونية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية فيكتور دومينيلو، ومساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة «اليونيسكو» جابريلا راموس.

على صعيد آخر، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة فى فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2022، والتى تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضياً لعامى 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التى فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا.

«المشاط» تناقش التحديات التى تواجه الدول النامية فى اجتماعات مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد بواشنطن

وتنعقد اجتماعات الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجارى، فى وقت تواجه فيه جهود التنمية فى العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمى، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم. ومن المقرر أن تتحدث «المشاط» فى عدد من الفعاليات المهمة لمناقشة التحديات التى تواجه الدول النامية والناشئة.

وفى إطار الاستعدادات لاجتماعات الربيع، شاركت «المشاط» فى الاجتماع الدورى لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية G-24، الذى عُقد افتراضياً، حيث شهد الاجتماع مناقشة مع مدير عام صندوق النقد الدولى ورئيس مجموعة البنك الدولى حول تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائى، كما شاركت وزيرة التعاون الدولى فى المائدة المستديرة التى عُقدت افتراضياً حول التمويل الأخضر.

ومن المقرر أن تلتقى «المشاط» عدداً من محافظى الدول الصديقة لدى مجموعة البنك الدولى لمناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تعقد لقاءات مع ممثلى الإدارة الأمريكية وكذلك مؤسسات التمويل والتنمية الأمريكية، كما تلتقى ممثلى مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لمناقشة العلاقات المشتركة مع مصر وجهود التعاون الإنمائى، كما تشارك فى فعاليات دولية لمناقشة العديد من الموضوعات التى تواجه جهود التنمية فى العالم من بينها العمل المناخى والتمويل الأخضر.

تبلغ محفظة التعاون الإنمائى لمصر نحو 26.5 مليار دولار، وتضم 362 مشروعاً، وتعمل وزارة التعاون الدولى على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى يتكون من ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

ويشارك فى اجتماعات الربيع، التى تُعقد لهذا العام فى الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2022، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتتصدر الفعاليات اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة للصندوق، لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وتُعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.