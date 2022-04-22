نادية عمارة: عبادة الذكر يسيرة ولكنها عظيمة الأجر

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن عبادة الذكر هي من أفضل العبادات وأيسرها وأثقلها في ميزان العبد يوم القيامة، وهي من عطاءات الله، معقبة: «عبادة الذكر يسيرة ولكنها عظيمة الأجر ثقيلة في ميزان العبد يوم القيامة».

عمارة: أمرنا الله بأن نذكره كثيرا في مختلف الأحوال والأوقات

وأضافت «عمارة»، خلال تقديمها لبرنامجها قلوب عامرة، المذاع على فضائية «ON»، أن الله قد أمرنا بكثرة الذكر بناءً على ما جاء في آيات القرآن الكريم، إذ أمرنا الله بأن نذكره كثيرًا في مختلف الأحوال والأوقات، وقال الله سبحانه تعالى مخاطبا عبادة المؤمنين: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا».

عمارة: ذكر الله تعالى طب للنفوس

وأوضحت مقدمة البرنامج، أن في تلك الآية أمر لمن أمن بالله حق الإيمان أن يكثروا بالتقرب من الرحمن وإليه بذكره على الدوام في كل أوقاتكم وأحوالكم، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى طب النفوس وراحة الأرواح وعافية الأبدان، وبه تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتقضي الحوائج وترفع الدرجات.

وأكدت أن عبادة الذكر هي أخف وأيسر العبادات التي أمرنا الله بها، ولكنها عظيمة الثواب عند الله وثقيلة في ميزان العبد، موضحة: «هي عبادة بتقدر تعملها في كل الأوقات وعلى كل الأحوال والهيئات».