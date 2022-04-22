خريطة احتفالات الأقباط بعيد القيامة غدا

يحتفل الأقباط غدًا السبت بعيد القيامة، وهي ذكرى قيامة المسيح من الموت، بعد محاكمته وصلبه، ووضعه في قبر لمدة 3 أيام، بعد رحلة من التعذيب والمعاناة، ثم الصلب على تلة الجلجثة.

خريطة احتفالات الأقباط بعيد القيامة

وتعرض «الوطن» في هذا التقرير خريطة احتفالات الأقباط بعيد القيامة غدًا، وذلك وفق ما أعلنته المراكز الإعلامية لكل طائفة من الطوائف المسيحية.

احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

وكشف المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان له، أن احتفالات عيد القيامة المجيد ستقام السبت الموافق 23 أبريل، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

احتفال الأسقفية بعيد القيامة

وفي سياق متصل كشف المركز الإعلامي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، في بيان له، عن استعدادات الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يقام الاحتفال بعيد القيامة المجيد السبت الموافق 23 أبريل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إذ يترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، كما تحظر الكنيسة الدخول دون كمامات.

احتفال الأرثوذكس بعيد القيامة

وصرح القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ«الوطن»، بأن الكنيسة ستقيم قداس صلاة عيد القيامة المجيد غدًا السبت الموافق 23 أبريل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس.

احتفال الكاثوليك بعيد القيامة

وأعلن المركز الإعلامي لطائفة أقباط مصر الكاثوليك إقامة قداس صلاة عيد القيامة المجيد غدًا السبت الموافق 23 أبريل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء من كاتدرائية العذراء مريم للأقباط الكاثوليك.