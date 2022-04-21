قبيل عيد القيامة.. أسواق الجملة تعلن جاهزيتها بوفرة في المعروض

استعدت الأسواق في مختلف المحافظات؛ لاستقبال عيد القيامة المجيد، يوم الأحد المقبل، الموافق 24 أبريل 2022، بتوفير المعروض من أصناف الخضر والفاكهة والأسماك.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إن سوق العبور استعد قبيل عيد القيامة بتوفير أصناف الخضر والفاكهة بكميات كبيرة؛ لإحداث وفرة في المعروض .

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة إلى أن احتفالات المصريين بعيد القيامة تمثل أحد المواسم التجارية التي يعوِّل عليها التجار لزيادة معدلات مبيعاتهم، بعد صيام دام 55 يومًا، مشيرًا إلى أنّ الأسعار جاءت كالتالي:

- تباع الطماطم بسعر يتراوح ما بين 6.5 و10.5 جنيه.

- تباع البطاطس بسعر تراوح ما بين 2 و4 جنيهات.

- يباع البصل بسعر تراوح ما بين جنيه و2 جنيه.

- تباع الكوسة بسعر 2 و4 جنيهات.

- تباع الفاصوليا بسعر يتراوح ما بين 3.5 و6.5 جنيه.

- يباع الباذنجان البلدي بسعر 4.5 و5.5 جنيه للكيلو.

- يباع الباذنجان الرومي بسعر يتراوح ما بين 4.5 و5.5 جنيه.

- يباع الفلفل الرومي بسعر 4.5 - 5.5 جنيه.

- ملوخية تباع بسعر يتراوح ما بين 7 و8.5 جنيه.

- خيار يباع بسعر يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

- ورق عنب بناتي يباع بسعر 10 و13 جنيهًا.

- ورق عنب بلدي يباع بسعر تراوح ما بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

- يباع البرتقال أبو سرة يباع بسعر يتراوح ما بين 6 و9 جنيهات.

- ليمون بلدي يتراوح ما بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

- تفاح جولدن يباع بسعر 16 و20 جنيهًا.

- جوافة تباع بسعر يتراوح 4 و11 جنيهًا.

- فراولة تباع بسعر يتراوح ما بين 4 و5.5 جنيه.

- موز بيكو يباع بسعر8 و12جنيهًا.

وفي سياق آخر، قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، إن عيد القيامة يرفع مبيعات الأسماك بنسبة 25%، وسط الإقبال على المأكولات البحرية وأهمها الجمبري والسبيط والاستاكوزا والرنجة والفسيخ وهي مرتفعة فيما تباع الأنواع الشعبية بأسعار مناسبة.

أسعار الأسماك

- يباع البلطي رقم 1 بسعر يتراوح ما بين 40 و41 جنيهًا.

-البلطي رقم 2 بسعر تراوح ما بين 27 و35 جنيهًا.

- ويباع الفيليه البلطي بسعر 30 و130 جنيهًا.

- قشر بياض يباع بسعر يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

- قراميط - شيلان يباع بسعر يتراوح ما بين 10 و20 جنيهًا.

- سبييط - كيماري يباع بسعر 120 و180 جنيهًا.

- كابوريا يباع بسعر يتراوح ما بين 30 و130جنيها .

- جمبري يباع بسعر 400 و480 جنيهًا.

- جمبري رقم 1 يباع بسعر يتراوح ما بين 300 و380 جنيهًا.

- بوري 1 يباع بسعر يتراوح ما بين 65 و75 جنيهًا.