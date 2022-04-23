6 نجوم ضيوف شرف في «المزاريطة السينمائي» بمسلسل الكبير أوي 6 «فيديو»

روّج الفنان فتحي عبدالوهاب لمشاركته ضيف شرف بمسلسل «الكبير أوي 6»، في حلقة مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.

ونشر عبدالوهاب مقطع فيديو، عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام» ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6، وتضمن المشهد مهرجان المزريطة السينمائي، وقدمه جوني ومربوحة وهجرس.

إياد نصار وهنادي مهنا وشيرين رضا ضيوف شرف

وظهر خلال المقطع عددٌ من ضيوف شرف حلقة المهرجان، وهم الفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان إياد نصار، والفنانة شيرين رضا، والفنان محمد ممدوح، والفنانة هنادي مهنا، والمطرب أحمد سعد.

ملخص الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 6

وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي6 عددًا من الأحداث، إذ أرسل «حزلقوم» لشقيقه الكبير عددَا من الهدايا له ولأسرته، وكان من ضمن هذه الهدايا عروسة مسحورة، كلما حاول الكبير التخلص منها تعود له مرة أخرى في المنزل، وسببت له رعبًا شديدًا له ولأسرته.

مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة أحمد مكي، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، وهم بيومي فؤاد، ورحمة أحمد، ومحمد سلام وغيرهم، ويعرض المسلسل يوميًا، وبشكلٍ حصري على قنوات ON E، ثلاث مرات، تكون الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:50 صباحا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.