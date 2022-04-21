دوبلير أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6: «الناس بتفتكرنا أخوات»

عبر «الدوبلير» محمود عشماوي عن سعادته البالغة، بالمشاركه في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والعمل مع المخرج أحمد الجندي، إذ يعمل «دوبلير» للفنان أحمد مكي في العمل الذي يعرض حاليا في شهر رمضان.

دوبلير أحمد مكي يكشف تفاصيل مشاركته في المسلسل

وقال «عشماوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركته في مسلسل الكبير أوي 6 جاءت عن طريق الصدفة، إذ كان يعمل في مسلسل «المسامح كريم» عام 2019 موضحًا: «كنت من ضمن المجاميع المشاركة في العمل، وفوجئت بإن الناس كلها بتقولي أنت شبه أحمد مكي أوي».

محمود عشماوي: أحمد مكي رحب بي وقالي انت شبهي جدا

واستطرد «عشماوي»: «كان ليا جاري يعمل في المسلسل من الجزء الأول، فطلبت منه المشاركة في العمل، ومقابلة أحمد مكي، فوافق على الفور، وذهبت معه أثناء تصوير الجزء الرابع، والتقيت بمكي، ورحب بي وقال لي: أنت شبهي جدًا».

وأضاف، أنه فوجئ بعد المقابلة بيومين بمكلمة من صديقه يعرض عليه العمل كـ«دوبلير» لأحمد مكي، فوافق على الفور، لأنه كان حلمًا من أحلامه المشاركة في عمل كبير مثل مسلسل الكبير أوي، وشارك في الجزء الخامس والسادس الذي يعرض حاليًا.

عشماوي: أحمد مكي مثقف جدا

واختتم حديثه عشماوي، قائلًا إنه يحب أحمد مكي، ويحب أعماله الفنية لأنها أعمال هادفة، وتناقش دائمًا موضوعات مهمة، مضيفًا: «عندما تعاملت معه عن قرب، تعلمت منه الكثير، فهو شخصية مثقفة جدًا وبيفهم في حاجات كتيرة».

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

ويشارك في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي أحمد مكي، رحمة أحمد، ليلى عز العرب، هشام إسماعيل، بيؤمي فؤاد، محمد سلام، مصطفى غريب، حسين أبوحجاج، سماء إبراهيم، حسين أبوحجاج، من تأليف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.