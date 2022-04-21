يواصل مسلسل الكبير أوي 6 مناقشة الموضوعات الخاصة بارتباط شريحة كبيرة من الشباب بالسوشيال ميديا، والتي أصبحت مسيطرة على الجميع لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على قنواتهم الخاصة، وهذا ما يواصل جوني العمل عليه، باستغلال كل حدث في منزل الكبير لنشره على السوشيال، ما زاد عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 20 والقنوات الناقلة له.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 6

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 6، عودة والدة الكبير «سامانتا» إلى المزاريطة بشكل مفاجئ، ما زاد مخاوف «الكبير من المشاكل الدائمة التي تصاحب ظهورها، وكانت البداية عندما حرضت زوجته «مربوحة» على عدم طاعته، واصطحبتها إلى مركز شباب المزاريطة، حيث أثارت أزمة كبيرة عندما رفض الأمن دخولها بحجة أنّ المكان مخصص للشباب من الذكور فقط، وهو ما رفضته «سامانتا» وقررت تنظيم مظاهرة نسائية.

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 20 والقنوات الناقلة، إذ يُعرض يوميا وبشكل حصري على قنوات ON E، ثلاث مرات الأولى الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والثانية الساعة 1:50 صباحا، والثالثة في تمام الساعة الثانية بظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي مشاهدة أحداث الحلقة 20، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

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