مسؤولون صينيون ينتقدون «يوتيوب» لحذفه حساب الزعيم القادم لهونج كونج

انتقد المسؤولون الصينيون موقع يوتيوب لإزالته حساب سياسي من المتوقع أن يصبح الزعيم القادم لهونج كونج، متهمين الشركة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وقال متحدث باسم جوجل لشبكة CNN، اليوم، «أنهت قناة Johnlee2022 على YouTube بعد مراجعة قوانين الولايات المتحدة وشروط خدمة يوتيوب، ولم يخض في التفاصيل».

قال موقع يوتيوب، إنه أوقف قناة الحملة الرسمية لجون لي، المرشح الوحيد لمنصب الرئيس التنفيذي القادم لهونج كونج، وقالت شركة Google، المالكة للمنصة إنها تلتزم ببساطة بالعقوبات الأمريكية.

الصين: الولايات المتحدة لديها نوايا خبيثة لتعطيل انتخابات هونج كونج

واتهمت وزارة الخارجية الصينية بعض الشركات الأمريكية بأنها أدوات سياسية للحكومة الأمريكية، مدعية أن الولايات المتحدة لديها نوايا خبيثة لتعطيل انتخابات هونج كونج، وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم الوزارة، للصحفيين عندما سئل عن الموضوع في مؤتمر صحفي: «لا يمكن لأي حيل من الضغط أو التخريب أن تؤثر على الانتخابات السلسة للرئيس التنفيذي أو تعوق الاتجاه السائد للتحول من الفوضى إلى الاستقرار في هونج كونج».

قال متحدث باسم حكومة هونج كونج إنه أعرب عن معارضة شديدة لشركة الوسائط الاجتماعية الأمريكية بسبب إزالة قناة «لي» الانتخابية، وأضاف المتحدث أن الحكومة وجميع قطاعات المجتمع عارضت بشدة وأعربت عن غضبها الشديد تجاه أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج من قبل القوات الأجنبية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بانتخاب المدينة لقائدها الأعلى المقبل.

جوجل ترفض التعليق

ومن ناحيتها رفضت الشركة الأمريكية جوجل التعليق على الاعتراضات الرسمية الصينية.

في عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ما يقرب من اثني عشر مسؤولًا من هونج كونج والبر الرئيسي الصيني - بما في ذلك لي - لمشاركتهم في إصدار قانون جديد للأمن القومي في المدينة، يحظر التشريع - الذي كان مثيرا للجدل بشكل كبير - أي نشاط تعتبره بكين بمثابة انفصال وتخريب وإرهاب وتواطؤ مع القوات الأجنبية، ويسمح لأمن الدولة الصينية بالعمل في الإقليم.