هونج كونج تعلن إغلاقا جزئيا وتوقف وزيرا عن العمل بسبب «كورونا»

وسعت هونج كونج، اليوم الثلاثاء، الإغلاق الجزئي والقيود المشددة الخاصة بوباء كورونا بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة إصابة بكوفيد 19 في عقار سكني عام، كما أوقفت العديد من الرحلات الجوية الخارجية وطلبت وضع الوافدين في الحجر الصحي، على غرار أسلوب الصين وهو «عدم التسامح مطلقا» مع الفيروس الذي وضع الملايين تحت الإغلاق، علاوة على تتبع الحالات بصرامة وإجراء الاختبارات الجماعية، وذلك وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقالت زعيمة هونج كونج كاري لام، إن المبنى السكني الثاني في مجمع كواي تشونج السكني سيغلق لمدة 5 أيام، كما أن المكان الذي تم اكتشاف الفيروس فيه لأول مرة قيد الإغلاق بالفعل، وسيتم تمديد الحظر فيه الآن من 5 إلى 7 أيام، مضيفة أن الإجراءات تهدف إلى حماية السكان وكذلك منع انتشار الفيروس.

وقف وزير عن العمل بسبب حضور حفلة

انتقدت زعيمة هونج كونج، وزير الشؤون الداخلية كاسبر تسوي، الذي كان من بين العديد من المسؤولين الحكوميين الذين أوقفوا عن العمل وأمروا بالحجر الصحي بعد أن حضروا حفلة عيد ميلاد، إذ ثبتت إصابة ضيفين بفيروس كورونا لاحقا، موضحة: «وزير الشؤون الداخلية هو مسؤول يجب أن ننظر في ذلك بعمق شديد بسبب جوانب مختلفة».

يذكر انه تم إغلاق المدارس ولا يمكن للمطاعم تقديم الطعام داخل المنزل بعد الساعة 6 مساءً، في عودة إلى الإجراءات السابقة لاحتواء الزيادات المفاجئة في الحالات، كما تم طلب إجراء اختبار إجباري على الأشخاص الذين يقيمون أو زاروا المباني التي تم اكتشاف الفيروس فيها.

تفشي فيروس كورونا

ودفع تفشي المرض في مدينة شنتشن عبر الحدود في البر الرئيسي للصين، إلى تشديد القواعد على الأشخاص القادمين من هونج كونج، وسيحتاج المسافرون في هونج كونج إلى إظهار نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبية التي تم الحصول عليها خلال الـ 24 ساعة السابقة على زيارتهم، والخضوع لـ 14 يوما من الحجر الصحي في مكان محدد من قبل الحكومة و7 أيام أخرى من العزل المنزلي.