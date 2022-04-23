في اليوم الثالث والعشرين من كل عام تُقام احتفالات في أكثر من 100 دولة حول العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل وجسرا يربط بين الأجيال ويعبر عن الثقافات.

احتفال اليونسكو بالكتاب

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في اليوم العالمي للكتاب.. الاحتفال بأهمية الكتب ومتعة القراءة».

وفي هذه المناسبة، تقوم اليونيسكو ومنظمات دولية تمثل القطاعات الثلاث المعنية بصناعة الكتب إضافة إلى الناشرين وباعة الكتب والمكتبات باختيار مدينة كعاصمة عالمية للكتاب كي تحافظ من خلال ما تتخذه من مبادرات على الزخم الذي تنطوي عليه الاحتفالات بهذا اليوم حتى الثالث والعشرين من إبريل العام المقبل.

يحتفل في هذا اليوم بالناشر والمعلم وأمناء المكتبة

واليوم، أصبح اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف منبرا يجمع الملايين من الناس في جميع أركان العالم، بفضل المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية، الناشرون، المعلمون، أمناء المكتبات، المؤسسات العامة والخاصة، والمنظمات غير الحكومية الإنسانية، ووسائل الإعلام وكل من يتحفز للعمل الجماعي في هذا الاحتفال العالمي للكتب والمؤلفين.

وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إن منظمة اليونسكو حددت اليوم ليكون يوما عالميا للكتاب وذلك لتكريم المؤلفين والكتاب من جميع أنحاء العالم على جهودهم في نشر العلم والثقافة والمعرفة وتشجيع الجميع خاصة الشباب ليكتشفوا متعة القراءة في حياتهم اليومية.

القراءة مولد للأفكار الجديدة

من جانبها قالت الإعلامية هدير أبوزيد إن نسبة كبيرة من الشباب في العالم لا يعرفون أهمية القراءة في حياتهم، لافتة أن القراءة تساعد على توسيع العقول وإعطاء الأفكار والخبرات الجديدة يمكن تطبيقها في الحياة الشخصية والعملية والاجتماعية.