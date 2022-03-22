اليونسكو تعد فيلما وثائقيا لمشروع إحياء «قرية حسن فتحي» بالأقصر

أعدت منظمة اليونسكو، فيلما وثائقيا عن ترميم وإعادة إحياء قرية المعماري الكبير حسن فتحي «القرنة الجديدة» بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، وهو المشروع الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وشمل الفيلم مراحل ترميم قرية القرنة الجديدة، ومشاركة أهل القرية لمشروع الترميم، ويتم عرض الفيلم على موقع اليونسكو الرسمي وصفحة الجهاز الرسمية.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إحياء المباني التراثية

ويعد مشروع ترميم وإحياء القرنة الجديدة، الذي قام به الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومحافظة الأقصر، هو اهتمام الدولة وقيادتها بمشاريع إحياء التراث العمراني، وخاصة مشروع القرنة الجديدة لتكون مناطق جذب سياحي للعمارة البيئية ذات عائد اقتصادي وثقافي للدولة، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إحياء المباني التراثية بالقرية، التي تشمل كل من مبنى المسجد، والخان وقصر الثقافة.

افتتاح مشروع قرية حسن فتحي في 2021

وافتتحت وزيرة الثقافة، مشروع حسن فتحي في يوم 23 ديسمبر 2021، كما صاحب الافتتاح احتفالية مهرجان التحطيب الذي تم بساحة القرية، وإعادة تشغيل واستخدام كافة المباني التي تم ترميمها، إذ تم افتتاح المسجد وإقامة الشعائر بإشراف وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى افتتاح قصر الثقافة، والمكتبة الملحقة به، وتم افتتاح الخان كمنزل لإقامة الفنانين، وإعادة استخدام البازارات في عرض منتجات الحرف التقليدية للاستفادة من القيم العمرانية الموجودة بالقرية ودراسة عمران حسن فتحى وكيفية توظيف العمارة لخدمة الإنسان واستخدام المواد والخامات الطبيعية المحيطة به.

ويستعد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حاليا، بالإعداد لبدء المرحلة الثانية للمشروع، وتشمل ترميم منزل حسن فتحي، وتحويله إلى معرض لأعماله، والتنسيق الحضاري للساحة الخارجية، بما يتضمن من تنسيقا للموقع، والارتقاء بالصورة البصرية للمباني المطلة على الساحة.