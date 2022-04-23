أوربا تضع قواعد صارمة لـGoogle وMeta للحد من المحتوى غير القانوني

قرر الاتحاد الأوروبي وضع قواعد جديدة عبر الإنترنت لـ Google و Meta للحد من المحتوى غير القانوني، حيث يتعين على شركة جوجل وميتا وغيرها من المنصات الكبيرة على الإنترنت بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني أو المخاطرة بغرامات كبيرة بموجب قواعد الإنترنت الجديدة المتفق عليها بين دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين في الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، وجاء الاتفاق بعد أكثر من 16 ساعة من المفاوضات.

وبحسب رويترز فإن قانون الخدمات الرقمية (DSA) هو الشق الثاني لاستراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي Margrethe Vestager لكبح جماح وحدة Alphabet Google و Meta وعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الآخرين.

إجبار عمالقة التكنولوجيا لتغيير ممارسات الأعمال الأساسية في أوروبا

وفي الشهر الماضي، حصلت على دعم من الكتلة المكونة من 27 دولة والمشرعين لقواعد تاريخية تسمى قانون الأسواق الرقمية (DMA) التي قد تجبر Google وAmazon وApple وMeta وMicrosoft على تغيير ممارسات الأعمال الأساسية في أوروبا.

أوروبا لا تستطيع العمل كجزر رقمية مستقلة

وقال فيستيجر في تغريدة: «لدينا اتفاق بشأن DSA: قانون الخدمات الرقمية سوف يتأكد من أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال يُنظر إليه أيضًا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الإنترنت - وليس كشعار أو واقع»، ورحبت المشرعة في الاتحاد الأوروبي ديتا شارانزوفا، التي دعت إلى مثل هذه القواعد قبل ثماني سنوات، بالاتفاق.

وقالت في بيان «سيتعين على Google وMeta وغيرها من المنصات الكبيرة على الإنترنت العمل لحماية مستخدميها بشكل أفضل، أوضحت أوروبا أنها لا تستطيع العمل كجزر رقمية مستقلة».

وقالت جوجل في بيان: «مع وضع اللمسات الأخيرة على القانون وتنفيذه، ستكون التفاصيل مهمة، ونتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات؛ للحصول على التفاصيل الفنية المتبقية بشكل صحيح لضمان عمل القانون للجميع».

غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد

بموجب DSA، تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، وتحظر القواعد الجديدة الإعلانات الموجهة للأطفال أو التي تستند إلى بيانات حساسة مثل الدين والجنس والعرق والآراء السياسية. سيتم أيضًا حظر الأنماط المظلمة، وهي تكتيكات تضلل الأشخاص لإعطاء بيانات شخصية للشركات عبر الإنترنت.

وستكون هناك حاجة لمنصات الإنترنت الكبيرة جدًا ومحركات البحث عبر الإنترنت لاتخاذ إجراءات محددة أثناء الأزمة. جاء هذا التحرك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والمعلومات المضللة ذات الصلة، وتضطر الشركات إلى تسليم البيانات المتعلقة بخوارزمياتها إلى المنظمين والباحثين.