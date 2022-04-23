وزيرة الهجرة تحتفل بسبت النور: اجعل يارب نورك يشع في قلوبنا

احتفلت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بسبت النور 2022، والذي تحتفل به الكنائس المسيحية اليوم، حيث يسبق عيد القيامة المجيد.

ويستعد مسيحيو العالم اليوم للطقس الأهم، وهو ظهور النور المقدس منبعثًا من قبر المسيح يوم السبت، والمعروف باسم «سبت النور»، وفقا للعقيدة الكنسية.

ودونت نبيلة مكرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتاعي «فيسبوك»، قائلة: «في سبت الفرح، اجعل يارب نورك يشع في قلوبنا وحياتنا، نور لكل من يمر بضيق، لكل من هو حزين ومهموم ومريض».

ما هو سبت النور؟

وسبت النور هو أحد أيام أسبوع الآلام، التي تعد أقدس 7 أيام في الديانة المسيحية، وهو أيضا اليوم الذي يلي الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح، واليوم السابع من أسبوع الآلام، الذي يحتفل فيه المسيحيون بذكرى دخول المسيح القدس.

طقوس سبت النور

وتتكون طقوس سبت النور الكنسية، من 3 مراسم، هي الصلاة، ودخول الأسقف القبر المقدس، حيث يصلي البطريرك طالباً من الرب أن يخرج النور المقدس، وتضرب الأجراس بحزن، حتى يدخل البطريرك ويجلس على الكرسي البابوي، ويتجمع المؤمنون من الطوائف المسيحية كافة.

ويدخل البطريرك إلى القبر وهو يحمل شمعة مطفأة مكونة من 33 شمعة في حزمة واحده تمثل عمر السيد المسيح، وداخل القبر المقدس، يصلّي البطريرك، فيما يغلف المكان سكون وصمت شديد.

وعيد القيامة المجيد ، المقرر الاحتفال به غدا هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها ومتمم الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يومًا، وهو أيضا ذكرى بداية زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة، وفقا للعقيدة الكنسية.