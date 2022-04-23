بدء قداس صلوات عيد القيامة بكنسية مصر الجديدة

بدأ قداس صلوات عيد القيامة المجيد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وهو القداس الذي تقيمه الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالاً بذكرى «صلب المسيح وانتهاء الصوم الكبير» وفق معتقد الكنيسة.

قداس عيد القيامة

ويترأس قداس صلوات عيد القيامة المجيد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة، وأعضاء مجلس النواب.

برنامج حفل عيد القيامة

وتبدأ فعاليات حفل عيد القيامة المجيد بدخول الموكب ثم صلاة افتتاحية، وبعدها يقوم فريق «حياة أفضل» بتقديم قراءة كتابية، كما يتخلل الاحتفال تقديم كلمة راعي الكنيسة القس يوسف سمير، ثم فقرة صلاة يعقبها فقرة المايسترو ناير ناجي وتختتم الاحتفالية بكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور أندريه زكي.

سبت النور

وكانت الكنيسة الإنجيلية بمصر أقامت أمس الجمعة، صلوات «الجمعة العظيمة»، ويحتفل اليوم الأقباك بسبت النور.