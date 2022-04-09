مشايخ الأزهر يصلون المغرب والعشاء في الكنيسة الإنجيلية بعد «إفطار المحبة»

تحت شعار "فى حب الله والوطن" أقامت الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر حفل إفطار المحبة اليوم السبت، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي وبدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر.

وشارك في الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من شيوخ وأئمة الأزهر الشريف، من بينهم الداعية مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم.

كما شارك قي الحفل كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى عدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والإذاعة والتلفزيون.

وأدى مشايخ وأئمة الأزهر الشريف المشاركون في حفل إفطار الكنيسة الإنجيلية صلاتي المغرب والعشاء داخل مقر الكنيسة في مدينة نصر، وهو الأمر الذي قوبل بترحيب من قبل الحضور، باعتباره دليلا على التسامح والمحبة بين المسلمين والأقباط على أرض مصر.