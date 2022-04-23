«علاقة محرمة» تكشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالإسماعيلية

كشفت مباحث الإسماعيلية لغز العثور على جثمان شاب غريق في ترعة الإسماعيلية قبل يومين في ظروف غامضة، وبعد الفحص الأولي تبين وجود إصابات في عدة مناطق متفرقة بجسده.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثمان شاب في العشرينيات من العمر غريق في ترعة الإسماعيلية بالقرب من قرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية.

شبهة جنائية بعد العثور على الجثمان

وقالت التحريات الأولية بعد العثور على الجثمان، إن هناك شبهة جنائية في وفاته لوجود عدة إصابات في مختلف أنحاء جسده، تظهر بوضوح على الوجه والظهر والبطن والرقبة وفي الرأس.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريقا لبحث لغز الجريمة، وتوصل إلى هوية المجني عليه، وبتكثيف التحريات توصلت إلى شبكة علاقاته وأصدقائه وبعض ممن شك رجال البحث في ارتكابهم للجريمة.

علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة

وقالت المصادر الأمنية إن الشاب كان على علاقة مع سيدة متزوجة وقام بتصويرها بعض مقاطع الفيديو وبسبب خلاف بينهما أرسل الفيديو إلى زوجها.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة أوهمت زوجها أنه هددها وصورها عنوة عنها فقرر الزوج اختطاف الشاب.

اختطاف وضرب المجني عليه حتى الموت

وقالت المصادر إن الزوج انهال على المتهم بالضرب بعد اختطافه برفقة عدد من الأشخاص بغرض تأديبه إلى أنه توفي بسبب الاعتداء المتكرر فقرروا إلقاء جسده في مياه الترعة للتخلص منه.