تفاصيل القبض على مدعي النبوة في الإسماعيلية.. مدمن مخدرات

على مدار أكثر من شهرين تقريبًا ظهر شخص خمسيني في شوارع الإسماعيلية يهذي ببعض الكلمات غير المفهومة مع بعض المواطنين في الشوارع.

وظهر الخمسيني في شوارع رئيسية بالإسماعيلية متعددة، ممتطياً حصانا يسير به وسط السيارات، معلنا أنه «النبي المنتظر وأنه نبي مرسل من عند الله».

المتهم يسير في الشوارع: أنا رسول مصر

وقال شهود عيان شاهدوا المتهم ويدعي «أشرف.س.م» 55 عاما، في بعض المناطق وكان يردد أنه «رسول مصر»، وأنه مرسل للمصريين، وذكر اسمه في القرآن.

وأضاف شهود العيان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هذا الشخص ظهر منذ أكثر من 5 أشهر في بعض المناطق واختفى، وعاد للظهور مرة أخرى قبل يومين.

المتهم تجول في أكبر ميادين الإسماعيلية

ورصد مواطنون عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحرك المتهم قبل يومين قرب أذان الفجر في شوارع الإسماعيلية يدعي النبوة، مؤكدين أنّ المتهم ظهر في ميدان الممر، أحد أكبر ميادين الإسماعيلية وشارع السلطان حسين، ممتطياً حصانًا.

بيان الداخلية: المتهم مدمن مخدرات

وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية، إنّه ألقي القبض على الشخص المتهم، وتبين أنّه مقيم بدائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية «له معلومات جنائية».

وأضاف البيان، أنّ المتهم يمتلك حصانين يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، وأنه اتخذت الإجراءات القانونية ضده عقب ضبطه.