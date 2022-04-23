عرض تجربة مصر في مجال الحوكمة والتحول الرقمي باجتماعات الربيع 2022

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي المنعقد حول الحوكمة والتحول الرقمي، على هامش اجتماعات الربيع العربي 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في الفترة من 18 إلى 24 إبريل الجاري، بصورة افتراضية لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، والحوكمة والتحول الرقمي.

«شريف»: جائحة كوفيد-19 سرعت وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية

استعرضت الدكتورة شريفة شريف خلال مشاركتها بالحدث الجانبي، تجربة مصر في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، حيث أكدت على أنَّ جائحة كوفيد 19 فرضت تحديات هائلة، وسرعت من وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع مظلّة التحول الرقمي وابتكار المزيد من الحلول والتطبيقات للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمات مبتكرة تواكب العصر، وتستفيد من التطور الهائل الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في ظل التوجّه نحو بناء مصر الرقمية، بما يمنع التكدس ويتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا في أي مكان وفي أي وقت.

«شارك» و«مرصد» أحدث التطبيقات الحكومية للمشاركة المجتمعية ومواجهة الوباء

أشارت «شريف» إلى تطبيق «شارك» الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات الجاري تنفيذها، كما أطلقت «مرصد» إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يعمل على تعريف المواطن بكل الخطوات التي قامت بها الدولة للقضاء على كورونا، ويتلقى كل الاستفسارات والأفكار التى قد تحدث طفرة فى مواجهة الفيروس.

إطلاق خطة المواطن الاستثمارية

وتابعت، تم إطلاق خطة المواطن الاستثمارية، وهي قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي «محافظة، مركز، قرية»، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

سلطت «شريف» الضوء على مبادرة «هي لمستقبل رقمي»، والتي ينفذها المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية و UNDP وتهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين عن طريق تعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز.

مبادرة هي لمستقبل رقمي

كما أوضحت أن البرنامج بدأ بتدريب 2000 سيدة، ومن المستهدف الوصول إلى 8000 سيدة خلال عام 2022.

تناولت بالحديث الشبكة الإفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب «تنمية»، والتي تهدف إلى نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساهمة في تحقيق تطلعات أجندة إفريقيا 2063.

وأضافت «شريف»، «نجحت الشبكة في التعاون مع العديد من البلدان الأفريقية، حيث قامت بتنفيذ التدريب افتراضياً بسبب انتشار جائحة كورونا وقامت بالتخطيط والتصميم الشامل لكافة البرامج والدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت».

كما أشارت إلى إطلاق المعهد منصة «استدامة» للتعليم الرقمي، حيث يتیح من خلالها أكثر من 50 برنامج في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة والتنمیة المستدامة، من خلال التدریب التفاعلي فى التطویر وبناء القدرات.

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة منصة التعليم ATINGI خصيصا للدول الأفريقية بهدف تحسين التدريب المهني عن طريق التعليم الإلكتروني.

كما يعد المعهد القومي الشريك الحصري للمنصة وذلك في إطار تفعيل المبادرة الأفريقية «إفريقيا الذكية».