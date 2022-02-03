«التخطيط»: معهد الحوكمة يعزز التدريب والاستثمار في البشر

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن الدور الفاعل والمتميز الذى يضطلع به المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، يأتى فى ضوء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتعزيزاً لتوجه الدولة للتوسع فى الاستثمار فى البشر، وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم.

وأضافت «السعيد»، أن المعهد يتبنى نهجاً جديداً يقوم على التوسع فى عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة، إضافة إلى العمل على تطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجى، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم فى تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.

وفى كلمتها استعرضت شريفة شريف، مدير المعهد، أنشطة التدريب وتطوير القدرات البشرية، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً توقيع اتفاقيتى توأمة مع كل من المعهد القومى للإدارة العامة INAP بإسبانيا، وكلية هيرتى للحوكمة بألمانيا؛ فى مجالات تنمية القدرات والتدريب والأنشطة البحثية والاستشارية، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المتدربين فى برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات 2020-2021 بلغ 40.500 متدرب، كما بلغ عدد البرامج التدريبية 576 برنامجاً، منها 17 برنامجاً تم تنفيذها خارج الجمهورية، بإجمالى عدد ساعات تدريبية وصلت إلى أكثر من 16 ألف ساعة، ووصلت نسبة المتدربات الإناث إلى 56% أى 22.151 متدربة مقابل 44% للمتدربين الذكور بـ18.349 متدرباً. وحول أهم البرامج التى قدمها المعهد؛ قالت إن المعهد يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية محلياً وأفريقياً.