عاجل.. مهندس وزوجته ضمن ضحايا حادث المعتمرين من أقارب عائلة الـ3 أطباء الأشقاء

قال مصدر بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، لـ«الوطن»، إن من بين المعتمرين الثمانية المصريين الذين توفوا في حادث بالسعودية مهندس يدعى سامح إبراهيم عزام وزوجته، خلال عودتهما من أداء العمرة في المدينة المنورة.

وأوضح المصدر، أنه بمراجعة التفاصيل، فإن المهندس سامح إبراهيم عزام ينحدر من عزبة تدعى الشحات تابعة لقرية أم الرزق بمحافظة دمياط، والمفارقة في أنه من «نسيب» العائلة التي فقدت الأطباء الأشقاء الثلاثة في حادث سير، أمس الأول.

جميع أفراد قرية أم الرزق ينتمون تقريبا لعائلة واحدة

وذكر المصدر، أن قرية أم الرزق جميع من فيها تقريبًا يعدون من عائلة واحدة، إذ تجمعهم صلة الدم والنسب والمصاهرة.

وأكد خال المهندس المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المهندس تربطه صلة نسب بعائلة الأشقاء الثلاثة في دمياط.

كانت حافلة انقلبت، أمس، في المدينة المنورة، ما أسفر عن مصرع 8 مصريين وإصابة 43 آخرين، بحسب ما أكده مصدر بالجالية المصرية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، لكن المصدر لم يحدد جنسيات المصابين.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.