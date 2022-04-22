موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة 21 رمضان في دمياط

يحرص المسلمون مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان على الصلاة والتهجد والاعتكاف عملا بسنة النبي صل الله عليه وسلم، حيث كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، كما يحرص المسلمون على سهر ليالي رمضان للتعبد والصلاة وقراءة القرآن والدعاء، وفي مثل هذا التوقيت تجدهم يبحثون دوما عن مواعيد الصلاة والسحور وأذان الفجر من أجل تنظيم أوقاتهم.

ويحين موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في دمياط، والموافق 21 رمضان، في تمام الساعة الثالثة و44 دقيقة صباحًا، وذلك بحسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

تأخير موعد تناول السحور، سنة يتبعها المسلمون عن الرسول محمد صل الله عليه وسلم، ودائما ما يبحثون عن موعد الإمساك وصلاة الفجر، حتى يمتنعون عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في دمياط

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور في محافظة دمياط اليوم الجمعة عند الساعة 1:23 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 3:23 صباحًا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:43 صباحًا، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الجمعة الموافق الواحد والعشرين من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و3 دقيقة.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة 21 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الجمعة 21 رمضان

- موعد أذان الفجر 3:43 صباحًا.

- وقت الشروق 5.17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الجمعة 22 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:49 صباحًا.

- وقت الشروق 5:21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:49 مساءً.