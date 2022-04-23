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عاجل.. مصرع 8 مصريين في انقلاب حافلة بالمدينة المنورة بعد عودتهم من العمرة

بينهم مهندس وزوجته من قرية الـ3 أطباء الأشقاء المتوفين

كتب:

محمد حسن عامر
02:25 م | السبت 23 أبريل 2022
موقع حادث المعتمرين بالسعودية

موقع حادث المعتمرين بالسعودية

توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة، وأكد مصدر بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، لـ«الوطن» أنّ المتوفين الثمانية مصريين، توفوا في الحادث الذي حدث صباح أمس.

وقال المصدر، إنّ من بين المتوفين مهندس وزوجته، وللمفارقة أنهم من قرية أم الرزق بمحافظة دمياط، التي ودعت الثلاثة أشقاء الذين توفوا حادث أليم.     

20 فرقة إسعافية شاركت في نقل الضحايا

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أحمد الزهراني، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة 997 تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح أمس الجمعة، بوقوع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الإصابات المتعددة «طويق»، وكان وصول أول الفرق في الساعة 06:24.

بين المتوفين مهندس وزوجته

وأشار إلى أنّ 20 فرقة إسعافية شاركت من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة، بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية، ومتابعة مدير القيادة والتحكم.

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